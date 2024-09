Atlético de Madrid marca no fim e vence Leipzig (2-1) na Champions

O Atlético de Madrid estreou na Liga dos Campeões com vitória sobre o RB Leipzig por 2 a 1 nesta quinta-feira (19), no estádio Metropolitano, com gols do francês Antoine Griezmann (28') e do uruguaio José María Giménez (90').

Um uma atuação inspirada de Ángel Correa e Griezmann muito ativo, o time 'colchonero' foi superior durante grande parte do duelo, apesar de ter começado atrás no placar com o Leipzig marcando logo aos quatro minutos com o esloveno Benjamin Sesko.

A equipe alemã saiu na frente na primeira grande chance da partida, em um contra-ataque comandado por Sesko, que aproveitou rebote do goleiro Jan Oblak para mandar a bola para as redes de cabeça.