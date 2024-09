Após derrota na Champions, Barcelona volta ao Campeonato Espanhol contra o Villarreal

Depois de cinco vitórias em cinco jogos, uma sequência interrompida pela derrota na estreia na Liga dos Campeões diante do Monaco (2 a 1), o líder Barcelona volta ao Campeonato Espanhol neste domingo (22), contra o Villarreal, um de seus perseguidores na tabela (quarto colocado com 11 pontos), no principal duelo da 6ª rodada.

O técnico de Hansi Flick parece ter encontrado o caminho para o Barça, pelo menos em LaLiga. No entanto, estreou na Champions nesta quinta-feira com a primeira derrota da temporada, marcada pela expulsão do volante Eric García aos 10 minutos.

Seu grande rival, o Real Madrid, junto com Atlético de Madrid e Villa Real na parte de cima da tabela (os três a quatro pontos), continua em busca da melhor maneira de combinar sua coleção de estrelas.