Aparelhos de comunicação foram manipulados antes de entrarem no Líbano (autoridades libanesas)

Uma investigação inicial das autoridades libanesas revelou que os dispositivos de comunicação que explodiram nesta semana foram armados com explosivos antes de entrarem no país, afirmou a missão do Líbano nas Nações Unidas em uma carta nesta quinta-feira (19).

"As investigações iniciais mostraram que os dispositivos foram armados profissionalmente... Antes de chegarem ao Líbano, e foram detonados pelo envio de mensagens aos dispositivos", diz a carta, vista pela AFP e que responsabiliza Israel pelos ataques.

As explosões, que mataram 37 pessoas e feriram quase 3.000 em dois dias, tinham como alvo dispositivos de comunicação utilizados pelo movimento xiita libanês Hezbollah, apoiado pelo Irã.