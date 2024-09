AEK Atenas anuncia contratação do francês Anthony Martial

O atacante francês Anthony Martial foi anunciado nesta quinta-feira (19) como novo reforço do AEK Atenas.

Após nove temporadas no Manchester United, Martial ficou livre no mercado e assinou um contrato de três anos com o clube grego.

O francês receberá um salário anual de 3,5 milhões de euros (R$ 21 milhões na cotação atual), o que o torna o jogador mais caro da história da equipe.