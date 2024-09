Wall Street fecha em baixa após corte nos juros pelo Fed

"Mas os investidores são como crianças com sorvete: sempre querem mais", resumiu Steve Sosnick, da Interactive Brokers.

Após esse anúncio, a sessão se tornou bastante volátil, com os índices oscilando entre território positivo e negativo, mas terminando no vermelho.

Durante a coletiva de imprensa que se seguiu ao comunicado do Comitê Monetário do Fed, Jerome Powell, o presidente do banco central americano, "disse a eles que [o corte nas taxas] não se tornará um hábito", acrescentou o analista.

Powell adotou um discurso muito cauteloso, insistindo que o Fed agirá "com prudência" e não hesitará em pausar seu ciclo de flexibilização das taxas, se as condições assim exigirem.

"Tudo dependerá de como a economia evoluirá", afirmou Powell.