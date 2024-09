Ucrânia afirma que bombardeio com drones 'destruiu' depósito de armas na Rússia

Os serviços de segurança ucranianos reivindicaram nesta quarta-feira (18) um bombardeio com drones que "destruiu" um depósito de armas no oeste da Rússia e as autoridades regionais russas determinaram a saída dos habitantes da área devido a um incêndio.

Diversos vídeos publicados nas redes sociais e exibidos por veículos de comunicação russos e ucranianos mostram grandes explosões e uma coluna de fumaça. A AFP não conseguiu verificar a autenticidade das imagens de maneira imediata.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Uma fonte dos Serviços de Segurança Ucranianos (SBU) reivindicou o bombardeio.