Tóquio denuncia porta-aviões chinês entre duas ilhas japonesas próximas a Taiwan

O porta-aviões "Liaoning" e dois destróieres equipados com mísseis Luyang III foram vistos entre as ilhas Yonaguni e Iriomote na terça e quarta-feira, disseram os militares.

Um porta-aviões e dois navios de guerra chineses navegaram entre duas ilhas japonesas perto de Taiwan, afirmou o Estado-Maior Conjunto do Ministério da Defesa do Japão.

A China alegou que a trajetória dos seus navios cumpria o direito internacional, mas o incidente ocorre menos de um mês após o Japão denunciar um avião militar chinês em seu espaço aéreo.

As ilhas Yonaguni e Iriomote ficam perto do arquipélago Senkaku, um território disputado no Mar da China Oriental, reivindicado por Pequim que as chama de Ilhas Diaoyus.

