'Ser mãe não é meu projeto': Chile cai a nível de fecundidade mais baixo das Américas

Entre 2013 e 2023, a média de filhos por mulher caiu 29% no Chile, e atingiu uma taxa de fecundidade de 1,17, longe dos 2,1 necessários para a rotatividade populacional, segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE).

A advogada chilena Camila Ramírez decidiu não ter filhos. Ser mãe não é seu "projeto de vida", disse em uma decisão que marca uma tendência: em uma década, o Chile se tornou o país com a taxa de fecundidade mais baixa das Américas.

"Não me vejo encarregada da alimentação e diversão deles, priorizando bem-estar e o cuidado de um filho sobre o meu próprio bem-estar", acrescenta esta mulher de 29 anos.

Segundo a Divisão da População das Nações Unidas, a fecundidade do Chile está abaixo de países desenvolvidos como a Itália, com uma taxa de fecundidade total (TFT) de 1,20; Japão e Espanha, com 1,21.

"As mudanças em torno da reprodução na sociedade chilena foram muito rápidas e abruptas. O que levou décadas na Europa, no Chile veremos em 10 ou 20 anos", diz a socióloga da Universidade Católica Martina Yopo.