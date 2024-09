Rio e São Paulo estão entre cidades que serão afetadas pela migração climática, diz estudo

Dez cidades de três continentes, incluindo as brasileiras Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador e Curitiba, precisarão se preparar para acolher oito milhões de migrantes climáticos nos próximos 25 anos, caso as emissões não diminuam, segundo um estudo publicado nesta quarta-feira (18). A análise, realizada pelo Grupo C40 de Grandes Cidades para a Liderança Climática e o Conselho de Imigração de Prefeitos, examina o impacto das mudanças climáticas na migração interna de Bogotá (Colômbia), Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador (Brasil), Amã (Jordânia), Karachi (Paquistão), Daca (Bangladesh), Acra (Gana) e Freetown (Serra Leoa). É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O número de migrantes irá variar conforme o aumento do aquecimento global. Rio de Janeiro, Bogotá e Karachi poderiam ver "um aumento de três vezes no número de migrantes climáticos" se o mundo não cumprir com as metas do Acordo de Paris de 2015.

Esse pacto foi estabelecido para reduzir as emissões de gases de efeito estufa, limitando o aumento da temperatura global a menos de 2°C em comparação com os níveis pré-industriais, ou idealmente a +1,5°C. Os deslocamentos ocorrerão principalmente devido à redução na produção agrícola, ao aumento do nível do mar e a eventos climáticos extremos, como enchentes e incêndios florestais, de acordo com a pesquisa. Cerca de 800 milhões de empregos estão ameaçados em todo o mundo por conta dos impactos das mudanças climáticas e das transições ecológicas mal planejadas, afirma o estudo.