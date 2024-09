Rio Atrato, na Colômbia, tem direitos violados apesar de decisão judicial histórica

Devia ser um símbolo mundial da proteção dos direitos da natureza, após uma inédita decisão judicial na Colômbia. Mas oito anos depois, o rio Atrato continua sofrendo com o garimpo ilegal, o conflito armado e a pobreza. Na falta de boas rodovias, seus 750 quilômetros rompem o cerco da floresta e são a via principal de uma região historicamente marginalizada, de maioria afrodescendente (87%) e a mais pobre do país. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Este rio "com direitos" era até algumas décadas atrás um oásis para o calor implacável no oeste da Colômbia. Em 2016, a Corte Constitucional declarou seu leito, bacia e afluentes como uma "entidade viva" e "sujeito de direitos" à proteção e preservação.

Mas hoje suas águas transbordam mercúrio, usado para separar as partículas de ouro dos sedimentos. Pouca vontade do Estado, "falta de interesse em (criar) políticas públicas" e corrupção são alguns entraves que impedem que a decisão saia do papel, explica Jorge Palacio, que foi o magistrado que deu a sentença. A Colômbia enfrenta o desafio de resgatar o Atrato faltando pouco mais de um mês para sediar a COP16 sobre a biodiversidade.

A sentença também designou 14 guardiões, que são os representantes legais e a voz do rio. Um deles não esconde a tristeza ao lembrar das águas cristalinas onde se banhava quando era criança. "Nossos pais nos deixaram (...) um rio transparente, límpido, e hoje nós temos a obrigação de fazer o mesmo, e acho que estamos falhando", diz à AFP Ramón Cartagena, de 59 anos.

- "Direitos feridos" - "Sentimos um sabor agridoce (...) O garimpo ilegal continua se expandindo todos os dias", acrescenta. Os guardiões denunciam ameaças de morte no país mais perigoso do mundo para os defensores do meio ambiente.

"É um rio com direitos feridos e violados", resume a ambientalista Ligia Ortega, de 67 anos. O Atrato brota de uma montanha a 3.900 metros de altitude. Ali, sua água é cristalina e potável, mas à medida que a corrente avança, vai revelando contaminação e outros problemas: desmatamento, pobreza, ausência do Estado e a guerra entre a guerrilha do ELN e o Clã do Golfo, o maior cartel de narcotráfico do país. A implementação da sentença avança a "passos de tartaruga", afirma Cartagena.

À vista de todos, dragas gigantescas aspiram o leito do rio em busca de ouro. Quem navega por ali, evita olhar por medo. "As pessoas têm medo de denunciar, todo mundo fica calado", lamenta Bernardino Mosquera, de 62 anos, outro guardião. - "Nenhum" avanço -