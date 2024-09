Petróleo limita perdas após corte na taxa de juros pelo Fed

O petróleo limitou suas perdas nesta quarta-feira (18), após permanecer quase toda a sessão em queda, ajudado pelo corte na taxa de juros decidido pelo Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos).

O preço do barril de Brent do Mar do Norte para entrega em novembro cedeu 0,07%, ficando a 73,65 dólares.

Enquanto isso, o barril de West Texas Intermediate (WTI) para entrega em outubro caiu 0,39%, fechando a 70,91 dólares.