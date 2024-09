Parentes dos 43 estudantes desaparecidos no México exigem verdade da próxima presidente

"Se um homem não fez isso, deixe uma mulher fazer”, diz María de Jesús Tlatempa, mãe de um dos 43 estudantes de Ayotzinapa desaparecidos há uma década e que promete manter suas exigências à próxima presidente do México, Claudia Sheinbaum, para que seu governo encontre ou identifique os corpos.

Junto de outros familiares, María de Jesús se prepara para iniciar, nesta quarta-feira (18), mobilizações na faculdade de professores de Ayotzinapa, no estado de Guerrero (sul), em prol do desaparecimento dos jovens que completa 10 anos no dia 26 de setembro na Cidade do México.

Apenas cinco dias depois, a esquerdista Claudia Sheibaum assumirá como a primeira presidente mulher na história do México, assumindo o lugar de Andrés Manuel López Obrador