Número de mortes em explosões de 'pagers' no Líbano sobe para 12

As explosões simultâneas de 'pagers' do Hezbollah na terça-feira no Líbano, atribuídas a Israel pelo movimento islamita pró-Irã, deixaram 12 mortos e quase 2.800 feridos, informou nesta quarta-feira o ministro libanês da Saúde, Firass Abiad.

Após a verificação em todos os hospitais, o balanço subiu para 12 mortos, incluindo duas crianças, e entre 2.750 e 2.800 feridos, afirmou o ministro em uma entrevista coletiva.

O balanço anterior registrava nove mortes.