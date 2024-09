Novas explosões de aparelhos de comunicação do Hezbollah no Líbano deixam 14 mortos

Quatorze pessoas morreram e cerca de 450 ficaram feridas em uma nova onda de explosões de dispositivos de comunicação do Hezbollah no Líbano, um dia após as explosões atribuídas pela organização pró-iraniana a Israel, o que alimentou temores de uma guerra total na região.

Uma fonte próxima ao movimento islamista indicou que vários aparelhos "explodiram no subúrbio sul de Beirute", um de seus redutos, e a mídia estatal informou sobre explosões no sul e no leste do país.

Imagens da AFPTV mostraram pessoas correndo para se proteger após uma explosão durante o funeral de quatro militantes do Hezbollah mortos nas explosões de terça-feira no subúrbio de Beirute.