Mudança técnica permitiu ao X driblar bloqueio judicial no Brasil

A plataforma começou a utilizar os serviços da Cloudflare, uma empresa de cibersegurança, informou à AFP Basílio Rodriguez Pérez, conselheiro da Abrint.

A versão mais recente do aplicativo "passou a procurar o conteúdo do X através do Cloudflare (...) Não vai mais diretamente buscar o X pelas próprias redes do X, vai buscar através do Cloudflare, que naturalmente tem outros IPs", disse ele.

Essa empresa permite que os endereços de internet IP mudem constantemente, o que dificulta o bloqueio em comparação a IPs específicos, segundo a Abrint.