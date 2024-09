Manchester City e Inter de Milão estreiam na Champions com empate sem gols

Manchester City e Inter de Milão empataram em 0 a 0 nesta quarta-feira (18), no Etihad Stadium, na primeira rodada da nova Liga dos Campeões, num duelo em que os goleiros foram decisivos.

Nem os 'Citizens' de Pep Guardiola, nem os 'nerazzurri' de Simone Inzaghi conseguiram balançar as redes, apesar de ambas as equipes terem criado várias oportunidades de gol, principalmente com Erling Haaland pelo lado dos ingleses e Marcus Thuram para os italianos.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Tanto o goleiro do City, o brasileiro Ederson, como o da Inter, Yann Sommer, mantiveram o placar zerado, com Haaland levando perigo no primeiro tempo, mas desaparecido no segundo, apesar de estar em busca de seu gol número 100 com a camisa do time inglês.