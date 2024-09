López Obrador rejeita acusações de ex-secretário de segurança mexicano

O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, rejeitou, nesta quarta-feira (18), as acusações de um ex-secretário de Segurança mexicano, declarado culpado de tráfico de drogas nos Estados Unidos, que acusou o mandatário de ter relação com líderes do narcotráfico.

Genaro García Luna, máximo responsável da segurança durante o governo do ex-presidente Felipe Calderón (2006-2012), disse uma carta enviada à imprensa que é de "conhecimento público" e constam em registros oficiais do México e Estados Unidos vídeos, áudios e fotos da comunicação e gestão de "López Obrador e seus operadores com os líderes do narcotráfico e suas famílias".

O ex-funcionário também sugeriu, sem mostrar nenhuma prova, que o governo do esquerdista está por trás de sua condenação, pois proporcionou aos procuradores americanos "informação falsa" que serviu para solucionar o caso contra ele.