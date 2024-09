Guarda Costeira dos EUA publica imagens de submersível que implodiu em 2023

A Guarda Costeira dos Estados Unidos divulgou nesta quarta-feira (18) um vídeo e fotos submarinos do Titã, um submersível experimental que implodiu em junho de 2023 com cinco ocupantes a bordo, enquanto se dirigia às ruínas do Titanic, no fundo do Atlântico Norte.

As audiências técnicas de uma comissão de investigação da Guarda Costeira sobre o acidente, amplamente coberto pela mídia há 15 meses, começaram na segunda-feira em Charleston, na Carolina do Sul, e continuarão sendo realizadas publicamente até 27 de setembro.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O vídeo de um minuto, datado de 22 de junho de 2023, a uma profundidade de 3.775 metros, mostra os destroços da parte traseira do submersível em posição vertical no fundo do oceano, com cabos e partes do aparelho. O logotipo da empresa operadora americana, OceanGate Expeditions, aparece nas imagens da cauda do submersível.