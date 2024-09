Fed faz forte corte de juros semanas antes das eleições nos EUA

Além disso, o banco central anunciou que planeja fazer um novo corte de meio ponto percentual até o final do ano, segundo um comunicado no qual destacou "maior confiança de que a inflação está se movendo de forma sustentável em direção à meta de 2%".

A decisão reduz o custo do crédito para pessoas e empresas, uma boa notícia para o governo de Joe Biden e para a vice-presidente Kamala Harris, que é candidata à Presidência.

A decisão não foi unânime na última reunião antes da eleição de 5 de novembro. A governadora Michelle Bowman votou por um corte menor, de 25 pontos-base.

O Fed revisou para baixo sua previsão de inflação, para 2,3% no fim deste ano e 2,1% em 2025. A meta de 2%, considerada saudável para a economia, seria alcançada em 2026.

Já o prognóstico do desemprego do banco central subiu para 4,4% em 2024 e no próximo ano.