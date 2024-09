Explosões coordenadas de pagers matam 9 e ferem 2,7 mil no Líbano

Centenas de pagers explodiram ao mesmo tempo em todo o Líbano nesta terça, 17, em um ataque aparentemente coordenado para atingir membros do grupo Hezbollah, matando 9 pessoas e deixando 2,7 mil feridas. Segundo fontes americanas citadas pelo jornal The New York Times, Israel plantou explosivos nos dispositivos.

As explosões ocorreram principalmente no sul do Líbano e nos arredores de Dahiye, em Beirute, redutos do Hezbollah.

O ataque ocorreu um dia depois de líderes israelenses terem alertado que estavam considerando intensificar sua campanha militar contra o Hezbollah dentro do Líbano.