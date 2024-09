EUA pede mais de US$ 100 milhões dos responsáveis pelo cargueiro que destruiu ponte em Baltimore

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos apresentou nesta quarta-feira (18) uma ação judicial para cobrar mais de 100 milhões de dólares (cerca de R$ 550 milhões) ao proprietário e operador singapurenses do cargueiro que destruiu uma ponte em Baltimore.

O navio denominado "Dali", com bandeira de Singapura e 300 metros de comprimento, colidiu com a ponte Francis Scott Key em 26 de março, causando o desabamento da instalação e as mortes de seis trabalhadores que nela estavam.

A ação civil contra as empresas Grace Ocean Private e Synergy Marine Private foi apresentada no tribunal distrital de Maryland.