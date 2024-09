EUA e Egito alertam que acordo de cessar-fogo em Gaza é ameaçado por aumento de tensões

O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, afirmou nesta quarta, 18, que as escaladas surpreendentes nas tensões do Oriente Médio ameaçam inviabilizar os esforços para intermediar um acordo de cessar-fogo em Gaza. O secretário conversou com repórteres no Cairo, para onde viajou em busca de dar continuidade às negociações pelo fim dos conflitos na região.

Cada vez que os Estados Unidos e outros mediadores acreditam estar progredindo rumo ao acordo, aparecem "repetidamente" eventos que "ameaçam desacelerar, parar e descarrilar o acordo", disse Blinken, em resposta a uma pergunta sobre as explosões do dia anterior no Líbano. O secretário reiterou que os EUA ainda estavam reunindo informações sobre as circunstâncias do ataque ao pager e se recusou a fazer comentários mais específicos.

Ministro das Relações Exteriores do Egito, Badr Abdelatty afirmou que a região estava à beira de uma guerra mais ampla e criticou as explosões direcionadas de terça-feira no Líbano. "Qualquer escalada, incluindo o que aconteceu ontem, certamente dificulta a obtenção de um acordo de cessar-fogo e a libertação de reféns e detidos", disse Abdelatty . "Certamente, o que aconteceu não só atrapalha as negociações atuais, mas também corre o risco de entrar em uma guerra em grande escala."