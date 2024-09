Com frango no fim, PSG vence Girona (1-0) em sua estreia na Champions

O Paris Saint-Germain obteve uma vitória dramática no último minuto sobre o Girona (1-0), que resistiu os 90 minutos mas perdeu com um 'frangaço' do goleiro argentino Paulo Gazzaniga nesta quarta-feira (18), no Parque dos Príncipes, em sua estreia na Liga dos Campeões.

Com três pontos, o PSG se junta a gigantes como Real Madrid e Liverpool, mas sem convencer totalmente.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A noite teve todos os aspectos de uma estreia tímida nesta nova fórmula da principal competição europeia de clubes: um adversário novato neste torneio e pouco conhecido na França, parte da arquibancada frequentada pelos 'ultras' vazia devido a uma sanção e um comparecimento relativamente baixo por parte da imprensa.