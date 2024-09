Colômbia suspende diálogo com ELN após ataque a base militar

O governo da Colômbia anunciou nesta quarta-feira (18) a suspensão das negociações de paz com a guerrilha do ELN, um dia após um ataque a uma base militar deixar dois soldados mortos e 29 feridos no nordeste do país.

"O processo de diálogos de paz está suspenso", anunciou na rede social X a delegação do governo na mesa de negociações, acrescentando que as conversas serão retomadas apenas "com uma manifestação inequívoca da vontade de paz" do grupo rebelde.

Um caminhão carregado de explosivos artesanais foi detonado ontem em frente a um batalhão do Exército no departamento de Arauca (nordeste). O presidente do país, Gustavo Petro, descreveu o atentado como "uma ação que encerra com sangue um processo de paz", em publicação no X.