Champions coloca à prova o surpreendente Barcelona de Hansi Flick

Os 100% de aproveitamento do novo Barça em LaLiga vêm acompanhados de uma campanha com 17 gols marcados e apenas quatro sofridos.

Depois de um início perfeito no Campeonato Espanhol, com cinco vitórias em cinco rodadas, o time catalão tentará mostrar seu real valor na Liga dos Campeões.

Mais surpreendente ainda, o ex-técnico da seleção da Alemanha e do Bayern de Munique conseguiu isso com apenas uma contratação (Dani Olmo) e vários desfalques por lesão (Gavi, Fermín López, De Jong, Araújo e Christensen), o que o obrigou a recorrer à inesgotável categoria de base de La Masía.

O trabalho de Flick não só está sendo notado com o uso da base. Jogadores mais experientes como Robert Lewandowski, Pedri, Raphinha e Jules Koundé estão tendo um rendimento muito superior em relação à temporada passada.

O time recuperou neste início de temporada elementos do chamado "DNA Barça", como a pressão asfixiante para recuperar a bola, maior nível físico e a ambição de continuar em busca do gol mesmo com vantagem no placar, algo que faltou à equipe treinada por Xavi Hernández no último ano.

"Treinamos muito duro, nos preparamos bem para cada jogo. Temos que ir passo a passo, jogo a jogo, mas queremos vencer. Estamos em um bom momento e temos que continuar", destacou Flick após a goleada sobre o Girona por 4 a 1 no último domingo.