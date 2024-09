Centenas de milhares de pessoas em risco na cidade sudanesa de El Fasher, diz ONU

Centenas de milhares de pessoas correm perigo na sitiada cidade sudanesa de El Fasher, onde os combates podem se intensificar à medida que a temporada de chuvas chega ao fim, alertaram nesta quarta-feira (18) altos funcionários das Nações Unidas.

El Fasher é uma das cinco capitais estaduais da região sudanesa de Darfur Ocidental e a única que não está sob o controle das paramilitares Forças de Apoio Rápido (FAR), que lutam contra o exército regular desde abril de 2023.

A guerra em grande parte do Sudão criou a maior crise de deslocamento do mundo, com milhões de pessoas afetadas, e provocou fome em um campo de deslocados perto de El Fasher.