Blinken pede 'vontade política' a Israel e Hamas por cessar-fogo em Gaza

Blinken assegurou que o acordo é a única maneira de evitar uma conflagração regional, um dia depois que centenas de dispositivos de mensagens 'pagers' utilizados pelo movimento pró-iraniano Hezbollah explodiram no Líbano, deixando 12 mortos e cerca de 2.800 feridos.

O chefe da diplomacia americana reiterou que os Estados Unidos não estavam "envolvidos" e nem "a par" antecipadamente da explosão dos dispositivos.

"Fomos muito claros, e continuamos sendo, sobre a importância de que todas as partes evitem medidas que possam provocar uma nova escalada do conflito que estamos tentando resolver em Gaza", indicou.

Os Estados Unidos atuam como mediadores, juntamente com Egito e Catar, em busca de um acordo de cessar-fogo que também contemple a libertação dos reféns sequestrados no ataque do Hamas em 7 de outubro de 2023.