Biden vai discutir com líder dos Emirados situação em Gaza e Sudão

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, vai receber na próxima segunda-feira (23) seu colega dos Emirados Árabes, Mohamed al Nahayane, para discutir a situação na Faixa de Gaza e no Sudão, anunciou a Casa Branca.

O xeque também vai se reunir com a vice-presidente americana, Kamala Harris, candidata nas eleições presidenciais de novembro.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, John Kirby, informou que Biden e Kamala "vão conversar com o presidente Mohamed sobre a crise na Faixa de Gaza, o papel essencial dos Emirados Árabes na abordagem da crise humanitária naquela região e a crise no Sudão".