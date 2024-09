Após mau início no Campeonato Italiano, Roma demite De Rossi

Depois de quatro rodadas, a Roma ainda não venceu e somou apenas três pontos, com três empates e uma derrota. Um retrospecto negativo que abreviou a passagem de De Rossi, que em junho havia renovado contrato até 2027.

"A decisão do clube foi adotada no melhor interesse da equipe, para voltar ao caminho desejado o mais rápido possível, num momento em que a temporada ainda está em seu início", diz o comunicado publicado no site do clube.

A Roma, que teve um mau início de temporada no Campeonato Italiano, anunciou nesta quarta-feira (18) a demissão do técnico Daniele De Rossi.

Pela seleção italiana, fez 117 jogos e conquistou a Copa do Mundo de 2006.

De Rossi, de 41 anos, foi jogador da Roma por 18 temporadas, entre 2001 e 2019, e nos últimos meses de sua carreira vestiu a camisa do Boca Juniors da Argentina.

"Agradecemos a Daniele, que estará sempre em casa no clube 'giallorosso', pelo trabalho realizado nos últimos meses com paixão e dedicação", acrescenta a nota.

Após pendurar as chuteiras, fez parte da comissão técnica de Roberto Mancini à frente da 'Azzurra' campeã da Eurocopa 2020.

Em 2022, iniciou seu primeiro trabalho como treinador, no SPAL, então na Serie B, mas foi demitido antes do fim do campeonato depois de várias derrotas consecutivas.

O ex-meio-campista assumiu a Roma em janeiro, como sucessor do português José Mourinho, e conduziu a equipe à sexta posição da Serie A na temporada 2023/2024, implementando um estilo de jogo de muita pressão e verticalidade com a bola, descuidando um pouco do aspecto defensivo.