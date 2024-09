Al-Nassr anuncia Stefano Pioli como novo técnico

"Pioli é Nassrawi", publicou o Al-Nassr em sua conta no X.

Pioli chega para substituir o português Luís Castro, demitido na terça-feira depois de um início de temporada discreto tanto no Campeonato Saudita como na Liga dos Campeões asiática.

Luís Castro foi o terceiro técnico no clube saudita desde a chegada de Cristiano Ronaldo no início de 2023.

Atual vice-campeão saudita, o Al-Nassr empatou duas vezes em três jogos neste início de temporada. Na Champions asiática, estreou com um decepcionante empate com o Al Shorta do Iraque.

