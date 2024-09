Von der Leyen anuncia novos comissários e amplia participação feminina na Comissão Europeia

Além da alta comissária e vice-presidente, Kaja Kallas, Von der Leyen nomeou outras três mulheres como vice-presidentes executivas: Teresa Ribera, que chefiará a transição verde e políticas de competição de mercado no bloco; Henna Virkkunen, responsável por assuntos de soberania tecnológica, segurança e democracia; Roxana Mînzatu, responsável por direitos sociais.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciou novos comissários da zona do euro nesta terça-feira, 17. Em nota, a autoridade destacou que a nova formação prioriza a igualdade de gênero, ampliando a participação feminina em cargos importantes.

Em outros cargos da Comissão Europeia, as nomeações incluem 11 mulheres, equilibrando os comissários em 40% de participação feminina e 60% de participação masculina, resultado dos esforços de Von der Leyen para cumprir a meta de igualdade de gênero. Segundo ela, os países-membros da zona do euro se recusaram em um primeiro momento a nomear mulheres para representá-los como comissárias.

Esse foi apenas um dos desafios enfrentados pela autoridade na nova composição da comissão, com a renúncia do comissário francês Thierry Breton vista por muitos analistas como uma "remoção" de um dos críticos mais abertos de Von der Leyen, que nomeou Séjourné em seu lugar e com posição de liderança.

Com a nova formação, a Comissão Europeia - braço executivo da União Europeia (UE) - deve começar a trabalhar em 1º de novembro, mas há muitas especulações de que a organização talvez não consiga retornar antes de janeiro. *Com informações da Associated Press