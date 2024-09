Von der Leyen anuncia nova Comissão Europeia com 40% de mulheres

Após semanas de batalhas políticas, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, apresentou nesta terça-feira (17) o novo grupo de comissários do bloco, com 40% de mulheres e que visa a competitividade do bloco. Von der Leyen, reeleita para o segundo mandato como presidente do Executivo da União Europeia (UE), apresentou sua lista de comissários - um para cada um dos 27 Estados-membros no Parlamento Europeu em Estrasburgo, leste da França. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Os comissários propostos pela líder conservadora alemã ainda terão que passar por audiências com os eurodeputados, em uma data que ainda será definida, e por uma votação de aprovação antes de assumirem suas funções. Em alguns casos, o processo será complicado.

Um deles é o italiano Raffaele Fitto, ministro para Assuntos Europeus do governo extrema direita de Giorgia Meloni, um nome que teve uma recepção ruim no centro e na esquerda do tabuleiro político europeu. Von der Leyen propôs o italiano como um dos vice-presidentes executivos e titular da pasta da Coesão e Reformas, que tem competência na questão do desenvolvimento das regiões europeias menos favorecidas. O partido de Meloni e Fitto, Irmãos de Itália, foi o mais votado em seu país nas eleições europeias de junho. A primeira-ministra italiana pressionava para que um de seus aliados recebesse um papel relevante nas instituições europeia.

A proposta de Von der Leyen reafirma "o papel central" da Itália na União Europeia, disse Meloni. Entre os outros nomes designados, um dos destaques é a espanhola Teresa Ribera, proposta para comandar uma pasta de Transição Ecológica com amplos poderes e para o cargo de vice-presidente executiva. A socialista Ribera, uma ambientalista com grande experiência em negociações climáticas internacionais, é titular da mesma pasta no governo espanhol e aparece como um dos principais nomes da nova Comissão.

"É uma notícia magnífica para a Europa e um orgulho para o nosso país", reagiu o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez. "Com a sua nomeação, a Espanha consegue sua maior cota de influência que já teve em Bruxelas e a UE ganha uma líder excepcional", acrescentou. - Um aliado de Macron à frente da Indústria - O atual ministro das Relações Exteriores da França, Stéphane Séjourné, foi proposto como "vice-presidente executivo para a Prosperidade e a Estratégia Industrial", seguindo o roteiro aguardado desde o pedido de demissão surpresa na segunda-feira de Thierry Breton, que era considerado um nome garantido no cargo, mas que entrou em conflito com Von der Leyen.

Após a demissão de Breton, ex-comissário do Mercado Interno, o presidente francês Emmanuel Macron propôs o nome de Séjourné para este posto essencial, responsável por recuperar a competitividade da indústria europeia. O nome do ex-primeiro-ministro lituano Andrius Kubilius foi proposto como comissário da Defesa e do Espaço, um cargo criado recentemente, no contexto da guerra na Ucrânia. Kubilius vai comandar o reforço da política de defesa do bloco, mas as atribuições exatas do cargo e os recursos para executar suas funções ainda não foram detalhados.

O novo colégio de comissários proposto inclui 16 homens e 11 mulheres, ou seja, 40%, abaixo da paridade desejada por Von der Leyen. Para corrigir a situação, quatro das seis vice-presidências foram atribuídas às mulheres. A presidente da Comissão afirmou que as propostas iniciais dos 27 Estados-membros atribuíam às mulheres apenas 22% dos cargos no Executivo da UE. "Era completamente inaceitável", disse a alemã, antes de destacar que "resta muito trabalho por fazer".