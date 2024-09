Venezuela pede que Espanha mude de postura sobre reeleição de Maduro

"Esperamos que o governo espanhol retifique imediatamente, condene o terrorismo de forma inequívoca e assuma os compromissos que lhe correspondem no âmbito do direito internacional", continuou o chanceler.

Autoridades venezuelanas anunciaram no último sábado a prisão dos dois espanhóis, de três americanos e de um tcheco, acusados pelo governo de participação em um plano de magnicídio. Hoje, foi anunciada a prisão de outro americano.

Albares insistiu em que os detidos "não têm qualquer vínculo com nenhum órgão público espanhol, muito menos com o CNI [agência de inteligência da Espanha]", e informou que está em contato com as famílias dos presos.