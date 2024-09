Trump tem leve favoritismo apesar de vantagem de Kamala nas pesquisas, diz diretor da Eurasia

Durante participação em congresso da Abimaq, a entidade que representa a indústria de máquinas e equipamentos, Garman disse que a eleição segue muito dividida. Kamala, frisou, leva vantagem de dois a três pontos porcentuais na soma das intenções de votos nacionais, mas isto não garante vitória no colégio eleitoral, que define as eleições nos Estados Unidos.

Embora esteja atrás nas pesquisas de intenção de voto, o republicano Donald Trump tem leve favoritismo na disputa com a democrata Kamala Harris nas eleições americanas, avaliou nesta terça-feira, 17, o diretor para as Américas da Eurasia, Christopher Garman.

Garman pondera que a campanha de Trump está indo mal, de modo que é difícil cravar quem sairá vencedor quando os americanos comparecerem às urnas, em 5 de novembro. A aposta da Eurasia no republicano, contudo, se baseia em levantamentos que apontam o custo de vida, que subiu por conta da inflação nos anos do governo de Joe Biden, como a principal preocupação dos eleitores americanos. No Meio-Oeste dos Estados Unidos, a renda não voltou ao patamar de antes da pandemia, o que leva a uma rejeição ao governo atual e, por extensão, à candidata da situação, Kamala Harris.