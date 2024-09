Três corpos são encontrados com as mãos amarradas no vagão de um trem no México

Três corpos com as mãos amarradas e sinais de violência foram encontrados na noite de segunda-feira dentro de um vagão de trem na cidade mexicana de Guadalajara (oeste), informaram as autoridades nesta terça-feira (17).

A descoberta dos corpos, de dois homens e de uma mulher, ocorreu depois que a polícia municipal foi alertada sobre um estrondo dentro do trem, o que forçou a parada da composição em uma área central de Guadalajara, capital do estado de Jalisco, informou a corporação aos jornalistas.

Agentes, bombeiros e pessoal da Proteção Civil realizaram uma inspeção vagão por vagão, que levou à descoberta dos corpos.