'Sportswashing': energias fósseis injetam US$ 5,6 bi no esporte, diz estudo

Gigantes do petróleo e do gás investem no esporte mundial 5,6 bilhões de dólares (30,7 bilhões de reais) por meio de 205 acordos de patrocínio, segundo um estudo que será publicado nesta quarta-feira (18) pela associação New Weather Institute, que denuncia um 'sportswashing' ou lavagem de imagem através do esporte.

Intitulado "Dinheiro sujo: como os patrocínios das empresas de combustíveis fósseis contaminam o esporte", o estudo aponta que o futebol, os esportes motorizados, o rúgbi e o golfe são os mais patrocinados, com apoio de grupos como Aramco (US$ 1,3 bilhões ou R$ 7,1 bilhões), Ineos (US$ 777 milhões ou R$ 4,3 bilhões), Shell (US$ 470 milhões ou R$ 2,6 bilhões) e TotalEnergies (US$ 340 milhões ou R$ 1,9 bilhão).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Os Estados petrolíferos do Oriente Médio estão ganhando cada vez mais espaço no financiamento do esporte, lamentam os autores do estudo, publicado ao fim de um verão boreal que foi o mais quente já registrado no planeta.