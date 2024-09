Restrições ao aborto na Flórida colocam pacientes em risco, segundo relatório

As restrições ao aborto no estado americano da Flórida levaram a atrasos ou à negação total de atendimentos em gestações complicadas, segundo um relatório publicado nesta terça-feira(17).

O trabalho, publicado pela ONG sem fins lucrativos Physicians for Human Rights (Médicos pelos Direitos Humanos), afirma que as restrições ao aborto na Flórida – o terceiro estado mais populoso dos Estados Unidos – "colocam em perigo tanto os médicos como as pacientes grávidas no estado".

Desde maio, o aborto é ilegal na Flórida após seis semanas de gestação, período em que muitas mulheres ainda nem sabem que estão grávidas.