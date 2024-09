PSG enfrenta 'novato' Girona na estreia na Liga dos Campeões

Candidato constante ao título na última década, um Paris Saint-Germain de perfil mais discreto estreia na Liga dos Campeões recebendo o estreante Girona, surpresa do futebol espanhol, nesta quarta-feira (18,) às 16h (horário de Brasília), no Parque dos Príncipes. Ficaram para trás os anos de Lionel Messi, Neymar, Sergio Ramos e Kylian Mbappé. O segundo projeto de Luis Enrique no PSG deixa de lado o brilho de astros e deposita a confiança nos princípios do treinador espanhol. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora "Trata-se de criar uma equipe, criar nossas próprias estrelas e eu gosto disso. De que experiência precisamos? Eu tenho experiência, certo? Somos uma equipe jovem, mas isso não limitará meus jogadores, a experiência é importante, mas não será um obstáculo", argumentou Luis Enrique nesta terça-feira durante a coletiva de imprensa.

Num grupo sólido e equilibrado, mais solidário do que no passado, o novo líder do time parisiense é Ousmane Dembélé, com licença para marcar gols depois de um primeiro ano no PSG em que foi excelente no jogo mas sem faro de gol, marcando apenas sete. "Sou muito generoso, me dizem que eu tenho que tentar. Nesta temporada vou procurar ser mais individualista", disse há uma semana, depois de marcar pela França na vitória por 2 a 0 sobre a Bélgica pela Liga das Nações. - Dembélé, confiança e gols -

A sua evolução é evidente e no sábado ele repetiu a dose ao marcar dois gols na virada (3-1) sobre o Brest. "Sou um admirador do Dembélé. Se eu fosse torcedor pagaria para vê-lo. Não se sabe se ele é destro ou canhoto. Por que ele está marcando mais gols? Ele não se preocupa se vai marcar ou não", declarou Luis Enrique no sábado sobre a nova versão do atacante francês. O treinador espanhol não poderá contar com o seu goleiro titular, o italiano Gianluigi Donnarumma, que sofreu uma lesão na coxa direita diante do Brest.

Quem poderá estrear é o russo Matvei Safonov, contratado junto ao Krasnodar em meio a uma polêmica devido à sua nacionalidade. Ou Arnau Tenas, reserva no ano passado e que se sagrou campeão olímpico pela Espanha no mesmo Parque dos Príncipes no mês passado, poderá entrar como titular. O PSG, semifinalista da última Liga dos Campeões - o troféu que falta na sua galeria - acumula quatro vitórias em quatro rodadas da Ligue 1 antes de estrear na Champions que tem um novo formato: grupo único de 36 times, oito jogos e classificação direta às oitavas para os primeiros oito. O gigante da capital francesa recebe a visita do Girona, modesto time catalão que na temporada passada foi a grande surpresa do futebol espanhol com um jogo brilhante e grandes resultados. A equipe vai estrear na Europa em grande estilo.

- 'Sonhamos com o hino' - "Sonhamos com o hino da Liga dos Campeões", disse o treinador, Michel: "O Parque dos Príncipes é um sonho para nós. Vamos com todo o entusiasmo e motivação para competir da melhor forma. Conquistamos o direito de desfrutar disto". Numa temporada complicada de gerir depois da melhor temporada da sua história, o Girona está em oitavo lugar no campeonato - duas vitórias, um empate e duas derrotas - mas acaba de perder em casa por 4 a 1 para o imparável Barcelona neste início de competição.