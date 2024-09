População estrangeira de Portugal aumentou mais de 30% em 2023

O número de estrangeiros que vivem em Portugal aumentou 33,6% em 2023, com o país recebendo agora mais de um milhão de imigrantes, cerca de um décimo da população total, segundo um relatório oficial publicado nesta terça-feira (17).

Até o fim do ano passado, o país contabilizou 1,045 milhão de estrangeiros vivendo legalmente em seu território, contra quase 782.000 em 2022, indicou a Agência para a Integração, Migração e Asilo (Aima).

"A nacionalidade brasileira permanece como a principal comunidade estrangeira", com 368.500 nacionais e 35,3% dos imigrantes que vivem no país, revelou a agência criada no ano passado após a dissolução da antiga polícia de fronteiras.