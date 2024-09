Parlamento da Geórgia adota lei contra os direitos LGBTQIAP+

Com 84 votos a favor e nenhum contra, a medida — semelhante à que está em vigor na Rússia — foi aprovada pelos deputados do governista Sonho Georgiano, em uma votação boicotada pela oposição.

O Parlamento da Geórgia adotou, nesta terça-feira (17), uma polêmica lei sobre os "valores familiares", rejeitada pela União Europeia (UE) e organizações de direitos humanos por restringir as liberdades da comunidade LGBTQIAP+.

Também veta a transição de gênero, a adoção para pessoas homossexuais e transexuais e anula a validez no país de casamentos entre pessoas do mesmo sexo realizados no exterior.

A adoção do texto ratifica a virada conservadora e antiocidental do governo, podendo, ainda, alimentar tensões no país antes das eleições legislativas de 26 de outubro.

No início de setembro, a UE declarou que este projeto "atenta contra os direitos fundamentais dos georgianos e pode estigmatizar e discriminar ainda mais uma parte da população".