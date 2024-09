Palestinos pedem na ONU o fim da ocupação de Israel, que denuncia um 'circo'

Por outro lado, o parágrafo que pedia aos Estados-membros que interrompessem as exportações de armas para Israel desapareceu durante as negociações.

O parecer da CIJ foi "histórico, pois era a primeira vez que o tribunal examinava a ocupação israelense como um todo", afirmou Mansour.

Enquanto o Conselho de Segurança está em grande parte paralisado sobre este assunto devido ao uso reiterado dos Estados Unidos de seu direito ao veto para proteger Israel, seu aliado, a Assembleia Geral aprovou em várias ocasiões desde outubro textos em apoio aos palestinos.

A guerra em Gaza eclodiu no dia 7 de outubro com o ataque do movimento islamista Hamas no sul de Israel, que provocou a morte de 1.205 pessoas, a maioria civis, segundo uma contagem da AFP com base em dados oficiais israelenses.