Pagers do Hezbollah explodem e milhares ficam feridos no Líbano e na Síria

"Oito pessoas morreram e cerca de 2.750 ficaram feridas " devido à explosão, nesta terça-feira, 17, de dispositivos de mensagem 'pager' pertencentes a membros do movimento islamista pró-Irã Hezbollah no Líbano, anunciou o ministro da Saúde libanês, Firass Abiad.

Na Síria, quatorze pessoas ficaram feridas em explosões dos dispostivos de mensagens, informou uma ONG. "Quatorze pessoas de nacionalidades desconhecidas ficaram feridas em Damasco e arredores depois da explosão de 'pagers' usados pelo Hezbollah", disse o Observatório Sírio dos Direitos Humanos (OSDH), uma organização com sede no Reino Unido.

Um jornalista da AFP no Vale do Beca informou que "dezenas de feridos" foram levados ao hospital. Um correspondente na cidade de Sidon indicou que dezenas de ambulâncias chegaram aos centros de saúde.

Segundo o ministro da Saúde libanês, a maioria das vítimas apresenta ferimentos "no rosto, nas mãos, no abdômen e até mesmo nos olhos".

A agência oficial de notícias do Líbano (ANI) relatou " um incidente de segurança sem precedentes nos subúrbios ao sul de Beirute e em várias regiões libanesas", que atribuiu ao "inimigo" israelense. A agência afirmou que o sistema "foi hackeado com alta tecnologia".

O embaixador do Irã no Líbano, Mojtaba Amani, ficou ferido em uma das explosões, informou a televisão estatal iraniana, que acrescentou que o diplomata "está consciente".

Mojtaba Amani "disse há alguns minutos que estava bem, que estava consciente e que não havia nenhum perigo para ele", acrescentou a televisão, sem revelar se o pager o pertencia.

Menina morre em explosões de pagers no Líbano

Uma menina de 10 anos, filha de um membro do movimento islamista Hezbollah no Líbano, morreu devido à explosão do 'pager' de mensagens do seu pai, relataram a família e uma fonte próxima deste grupo próxima do Irã.