Pagers do Hezbollah com explosivos eram procedentes de Taiwan (NYT)

Os pagers do grupo islamita Hezbollah que explodiram quase que simultaneamente nesta terça-feira (17) eram procedentes de Taiwan e foram carregados com explosivos antes de chegarem ao Líbano, publicou o jornal americano The New York Times (NYT).

Centenas de pagers expodiram no Líbano em regiões consideradas redutos do Hezbollah, matando nove pessoas e ferindo 2.800, segundo fontes oficiais. O grupo pró-Irã atribuiu o ataque a Israel.

Os aparelhos haviam sido encomendados à fabricante taiwanesa Gold Apollo, informou o jornal, citando funcionários americanos "e de outros países". Eles foram manipulados por Israel antes de chegarem ao Líbano.