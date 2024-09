Os principais rostos na nova equipe da Comissão Europeia

Estes são alguns dos nomes mais importantes para o segundo mandato de Von der Leyen, que aguardam a aprovação do Parlamento Europeu em data a definir.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciou nesta terça-feira (17) a distribuição de cargos em sua nova equipe de trabalho, conhecida como Colégio de Comissários, no qual cada país do bloco tem o seu representante.

Kallas, de 47 anos, crítica feroz da Rússia, mantém uma disputa pessoal com o país vizinho: durante a Segunda Guerra Mundial, quando a Estônia fazia parte da União Soviética, sua mãe foi deportada para a Sibéria.

A ex-primeira-ministra da Estônia já foi nomeada pelos líderes nacionais da União Europeia para ser a chefe da diplomacia do bloco e suceder ao espanhol Josep Borrell.

Uma vez aprovada pelos eurodeputados, trabalhará em estreita colaboração com o lituano Andrius Kubilius, Comissário da Defesa e Espaço, cargo recém-criado cujas responsabilidades e recursos ainda não foram totalmente definidos.

A atual ministra da Transição Ecológica da Espanha é, aos 55 anos, uma ambientalista de longa data, conhecida por suas capacidades de negociação e experiência em questões climáticas.

Figura de confiança do presidente do Governo espanhol, o socialista Pedro Sánchez, Ribera foi proposta para chefiar esta mesma pasta, com o cargo de vice-presidente, tendo o objetivo de promover uma transição "limpa, justa e competitiva".

Ela é contrária à energia nuclear e entusiasta do Acordo Verde da UE, o plano ambicioso do bloco para alcançar a neutralidade carbônica até 2050. Durante seu mandato na Espanha, ela promoveu o desenvolvimento do hidrogênio verde.