Olympique de Marselha anuncia contratação de Rabiot

O Olympique de Marselha oficializou nesta terça-feira (17) a contratação do volante francês Adrien Rabiot, com quem já tinha um "princípio" desde o fim de semana.

"Estamos felizes em anunciar a chegada de Adrien Rabiot. Aos 29 anos, o meio-campista assinou com o clube depois de passar por exames médicos", diz a nota publicada pelo Olympique.

Rabiot, que deixou a Juventus no final de junho e estava livre no mercado desde então, vai usar a camisa número 25 no time de Marselha.