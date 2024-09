Milicianos jihadistas realizam ataque letal na capital do Mali

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram corpos na área, embora o governo militar no poder no país africano não tenha fornecido informações sobre baixas em suas fileiras.

Uma organização jihadista afiliada à rede Al-Qaeda reivindicou nesta terça-feira (17) um ousado ataque em Bamaco, capital do Mali, onde os combates continuavam à tarde nas proximidades do aeroporto.

Algumas regiões do Mali são alvos frequentes de operações de milicianos islamistas, mas nenhum ataque havia ocorrido na capital desde o ataque de março de 2016 contra um hotel que abrigava a antiga missão europeia de treinamento do Exército malinês.

Os combates continuavam no início da tarde, com intensos tiroteios próximos à delegacia que controla o acesso ao terminal civil do aeroporto, indicaram à AFP funcionários de segurança e do terminal aéreo.

O ataque ocorre em um contexto de tensão e de severas restrições à circulação de informações impostas pelo governo militar desde 2020.