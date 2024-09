Microsoft se alia a fundos para investir US$ 100 bi em IA

A empresa criadora do sistema operacional Windows tem feito grandes investimentos em IA, como a contribuição de mais de 10 bilhões de dólares (R$ 55 bilhões) para a OpenAI, a empresa por trás do famoso chatbot ChatGPT.

"O capital necessário para a infraestrutura de IA e a nova energia que a impulsiona vai além do que uma única empresa ou governo pode financiar", observou o presidente da Microsoft, Brad Smith.

Inicialmente, a parceria buscará 30 bilhões de dólares (R$ 165 bilhões) de capital privado de investidores, com a intenção de aumentar essa quantia para até 100 bilhões, incluindo financiamento por meio de dívida, de acordo com as empresas.