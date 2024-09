Líbano: Se Israel pensa que isso vai resolver a guerra com o Hezbollah, está enganado

O ministro das Relações Exteriores do Líbano, Abdallah Bou Habib, disse que o país estava se preparando para uma grande retaliação do Hezbollah depois que uma explosão de pagers de integrantes da milícia xiita radical libanesa deixou 9 mortos.

"Se Israel pensa com isso que vai devolver seus deslocados do norte de Israel, eles estão enganados. Isso intensifica esta guerra", disse Bou Habib em um telefonema para o The New York Times.

Habib afirmou que o governo libanês está se preparando para registrar uma queixa sobre o ataque no Conselho de Segurança da ONU. "O Hezbollah definitivamente irá retaliar em grande estilo. Como? Onde? Não sei", disse ele após falar nesta terça-feira com autoridades do Hezbollah.