Juventus estreia na Champions com vitória tranquila sobre o PSV

A Juventus de Turim, duas vezes campeã europeia, estreou na Liga dos Campeões 2024/2025 com uma vitória convincente sobre o PSV Eindhoven por 3 a 1 nesta terça-feira (17).

A 'Vecchia Signora' somou seus três primeiros pontos na competição, agora ampliada para 36 equipes, com cada uma delas tendo que enfrentar oito adversários na primeira fase.

O jovem turco Kenan Yildiz abriu o placar para a Juve marcando um golaço com um chute colocado da entrada da área que entrou no ângulo do goleiro Joël Drommel (21'), minutos antes de o americano Weston McKennie ampliar a vantagem (27').