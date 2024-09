Jovens da Guiné Equatorial idealizam o 'sonho americano'

Ele agora cuida de cães e envia cerca de US$ 500 (valor em 2,7 mil reais na cotação atual) para sua família todos os meses. Ele não quer revelar seu salário, mas, segundo ele, esse emprego não é nada comparado aos salários irrisórios de seu país natal: 128.000 francos CFA (valor em 1,2 mil reais na cotação atual) para o salário mínimo, de acordo com dados da Comunidade Econômica e Monetária dos Estados da África Central (CEMAC).

“Perdi meu emprego no INSESO (Instituto Nacional de Seguridade Social) e, depois de três anos de desemprego, não conseguia pagar as contas, então vendi meu carro e solicitei um visto”, disse o pai de quatro filhos à AFP nos Estados Unidos.

Com o colapso dos preços do petróleo, o principal recurso do país, a economia entrou em recessão em 2023 e o desemprego chegou a 8,5%, de acordo com o Banco Africano de Desenvolvimento.

Paciencia Mangue, formada em economia, não quer mais “perder tempo”.

“Para encontrar um bom emprego aqui, você precisa conhecer alguém no poder ou ter um parente entre aqueles que governam o país”, governado por Teodoro Obiang, de 82 anos, que está no poder desde 1979, afirma ela.